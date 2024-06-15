На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса в 53-м квартале Сумгаита.

Как сообщили в пресс-службе министерства, к разминированию была привлечена Служба спасения особого риска МЧС. Установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой снаряд 9М22У РСЗО «Град» калибра 122 мм.