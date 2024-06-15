От МЧС ничто не ускользнет: боеприпас нашли в Сумгаите фото; видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса в 53-м квартале Сумгаита.
Как сообщили в пресс-службе министерства, к разминированию была привлечена Служба спасения особого риска МЧС. Установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой снаряд 9М22У РСЗО «Град» калибра 122 мм.
Боеприпас был вывезен с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.
Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.