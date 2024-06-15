Дожди и грозы прогнозируют в Баку

В понедельник, 17 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове погода в основном без осадков, однако во второй половине дня местами будет пасмурно, возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла.

Атмосферное давление - 758 мм рт.ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-55%.

В регионах Азербайджана в целом погода без осадков, однако днем местами пройдут дожди, в горных и предгорных районах интенсивные, ожидаются грозы, град. Восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.