«Запутать цели»: эксперты о заявлениях Путина

В отчете отмечается, что «информационная операция» Путина за день перед саммитом, 14 июня, о якобы готовности России к переговорам на экстремальных условиях, равносильных капитуляции Украины, призвана сместить акценты и запутать цели саммита.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, своими заявлениями о «мирном плане» и «готовности» России к переговорам решил подорвать поддержку Украины Западом. Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что «информационную операцию» можно считать отчасти успешной: вместо того, чтобы позволить участникам саммита продолжить работу по намеченной цели — заручиться международной поддержкой Украины, на саммите обсуждают неучастие в нем России.

Заявленные Путиным тезисы — аннексия территорий, «демилитаризация» и «денацификация», отказ от членства в НАТО — это те же требования, которые он выдвинул перед началом войны в 2022 году и последовательно повторял последние два года, пишут аналитики института.

По мнению ISW, некоторые западные официальные лица разглядели попытку Москвы свести на нет цели саммита и сосредоточить дискуссию на отсутствии России. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что «мирное» предложение Путина от 14 июня было не призывом к переговорам, а призывом «к капитуляции Украины».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на «определенном этапе», хотя и признал, что Путин не заинтересован в переговорах «на данный момент» и, вероятно, 14 июня обнародовал «смешное мирное предложение».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «мир в Украине не может быть достигнут без привлечения России», но отметил, что Россия отвергла все коллективные призывы к миру.

Заместитель представителя США по специальным политическим вопросам в ООН Роберт Вуд заявил во время заседания Совета Безопасности ООН 14 июня, что решение России созвать СБ ООН за день до саммита является попыткой отвлечь внимание международного сообщества от саммита и отвлечь мир от войны России в Украине.

В отчете указывается, что «рупоры Кремля» ужесточили текущие российские «информационные операции», направленные на дальнейшую дискредитацию и срыв Саммита мира. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков раскритиковал «неконструктивную» реакцию Запада на ультиматумы Путина от 14 июня и заявил, что Кремль надеется, что кто-то проведет «более конструктивный» мирный саммит позже. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен обсудить ультиматумы Путина от 14 июня, если он хочет мира в Украине. Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мирный саммит не имеет смысла после «предложений» Путина.

«Любые усилия Запада, направленные на принуждение Украины к переговорам с Россией до того, как Россия откажется от своих геноцидных и империалистических амбиций в Украине, почти наверняка не приведут к длительному разрешению конфликта, а лишь дадут Путину дополнительное время для дальнейшей оптимизации и подготовку российской военной машины к будущему вторжению», - резюмировали аналитики.