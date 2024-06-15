Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 14:13

Продолжается визит делегации Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая в Азербайджан. Официальное сообщение по этому поводу выдержанно в совершенно протокольном духе: «На встрече, состоявшейся с участием представителей Азербайджанской Армии и Народно-освободительной Армии Китая, были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также другие темы, представляющие взаимный интерес».

Ничего необычного, все в плановом порядке, мало ли кто в азербайджанское министерство обороны ездит. Вот люблю такие ситуации, когда видишь что-то необычное и можешь проанализировать, найдя стержень событий. Увлекательная игра. Просто анализ. Никаких агентур, дешифровки и перехвата. Немного размышлений - и можно увидеть суть. Встреча в министерстве обороны – а до этого сообщение о том, что победителем в конкурсе инвесторов для строительства глубоководного грузинского порта Анаклия стал китайский консорциум China Communication Construction LTD, которому в этом проекте будет принадлежать 49%. Сложим два и два – и в итоге получим, что Китай активизируется на Кавказе. С Европой у него пока проблемы, в желаемых для него объемах Пекину туда напрямую зайти не дают – и он выстраивает дорогу туда через Азербайджан и Грузию, встраивая их в свой «серединный коридор Пояса и Пути». И этот процесс идет непрерывно, хотя и без особой рекламной шумихи.

В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Китаем вырос на 47,5%, составив 2,5 миллиарда долларов. В частности, Китай обогнал Турцию и стал вторым по величине импортным партнером Азербайджана. Китайские компании уже присутствуют в производстве возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Китайская компания Dongfang участвует в строительстве Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт и модернизации крупнейшей электростанции в Азербайджане. China Gezhouba Group Overseas Investment развивает проекты возобновляемой энергетики мощностью 2 ГВт, включая производство зеленого водорода. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, недавняя кампания по экологизации производства электроэнергии в Нахчыване также в значительной степени выиграла от более широкого использования китайских зеленых технологий. А выступая 23 апреля на форуме COP29 и Green Vision, президент Ильхам Алиев заявил, что Китай является основным партнером Азербайджана в развитии отечественного рынка электромобилей. И последнее, но не менее важное: своим недавним поворотом в сторону Центральной Азии Азербайджан хочет пожинать плоды растущего присутствия Китая в регионе на фоне выгодной геополитической ситуации. Иными словами, жизнеспособные экономические коридоры в Центральную Азию и далее в Китай могут предоставить Баку альтернативную платформу для использования своего ключевого положения в региональной геополитике на фоне глобального сдвига сил с Запада на Восток.