Китайские генералы в Азербайджан пожаловали наш комментарий
Продолжается визит делегации Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая в Азербайджан.
Официальное сообщение по этому поводу выдержанно в совершенно протокольном духе: «На встрече, состоявшейся с участием представителей Азербайджанской Армии и Народно-освободительной Армии Китая, были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также другие темы, представляющие взаимный интерес».
Ничего необычного, все в плановом порядке, мало ли кто в азербайджанское министерство обороны ездит. Вот люблю такие ситуации, когда видишь что-то необычное и можешь проанализировать, найдя стержень событий. Увлекательная игра. Просто анализ. Никаких агентур, дешифровки и перехвата. Немного размышлений - и можно увидеть суть.
Встреча в министерстве обороны – а до этого сообщение о том, что победителем в конкурсе инвесторов для строительства глубоководного грузинского порта Анаклия стал китайский консорциум China Communication Construction LTD, которому в этом проекте будет принадлежать 49%.
Сложим два и два – и в итоге получим, что Китай активизируется на Кавказе. С Европой у него пока проблемы, в желаемых для него объемах Пекину туда напрямую зайти не дают – и он выстраивает дорогу туда через Азербайджан и Грузию, встраивая их в свой «серединный коридор Пояса и Пути». И этот процесс идет непрерывно, хотя и без особой рекламной шумихи.
В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Китаем вырос на 47,5%, составив 2,5 миллиарда долларов. В частности, Китай обогнал Турцию и стал вторым по величине импортным партнером Азербайджана. Китайские компании уже присутствуют в производстве возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Китайская компания Dongfang участвует в строительстве Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт и модернизации крупнейшей электростанции в Азербайджане. China Gezhouba Group Overseas Investment развивает проекты возобновляемой энергетики мощностью 2 ГВт, включая производство зеленого водорода.
По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, недавняя кампания по экологизации производства электроэнергии в Нахчыване также в значительной степени выиграла от более широкого использования китайских зеленых технологий. А выступая 23 апреля на форуме COP29 и Green Vision, президент Ильхам Алиев заявил, что Китай является основным партнером Азербайджана в развитии отечественного рынка электромобилей.
И последнее, но не менее важное: своим недавним поворотом в сторону Центральной Азии Азербайджан хочет пожинать плоды растущего присутствия Китая в регионе на фоне выгодной геополитической ситуации. Иными словами, жизнеспособные экономические коридоры в Центральную Азию и далее в Китай могут предоставить Баку альтернативную платформу для использования своего ключевого положения в региональной геополитике на фоне глобального сдвига сил с Запада на Восток.
«Азербайджан играет важнейшую роль в Транскаспийском международном транспортном коридоре. Это новый динамичный рынок на стыке Европы и Азии. Это не только жизненно важный узел в BRI, но и важные ворота для китайских предприятий для доступа к рынкам Кавказа и ЕС» - так оценивают Баку в Китае. То есть – заинтересованность друг в друге вполне взаимна, создавая условия для взаимовыгодного партнерства. Как говорится – попутный ветер дует им в паруса.
Но – где Китай, там обязательно опасения. А не будет ли он стремиться в отношениях с Баку к доминированию? Не начнет ли навязывать свои модели поведения, диктуя с кем Азербайджану дружить – а с кем совсем наоборот? Всякий раз, когда Пекин начинает куда-то заходить со своими инициативами – обязательно возникают эти вопросы.
Честно говоря, внимательно наблюдая за политикой Пекина во многих регионах мира, каждый раз приходилось убеждаться в незыблемости принципов китайской дипломатии последних двух десятилетий: «Пекин не экспортирует идеологию, политика Китая в двусторонних отношениях не направлена против третьих стран, политика Китая не основана на конфронтации». Что находит свое постоянное подтверждение – но все-равно недоверие к нему существует, пусть и совершенно иррациональное.
Намерения Пекина в отношении Баку – самые серьезные, у китайцев сверхъестественное чутье на проекты, которые в перспективе принесут прибыль. И ставить ее под угрозу политическим соображениям они не собираются. Ну а у Баку – есть все возможности для того, чтобы в проектах соглашений с Пекином избежать тех «подводных камней», которых он опасается.