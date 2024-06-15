Израиль недоволен заявлениями Лукашенко: выражен протест

Согласно сообщению израильских СМИ, в МИД заявили, что «слова президента Беларуси неприемлемы, возмутительны и звучат как откровенные антисемитские замечания». Заместитель гендиректора МИД по Евразии и Западным Балканам Юваль Фукс связался с послом Беларуси в Израиле и выразил ему протест по поводу слов Лукашенко.

14 июня на заседании правительства президент Беларуси озвучил информацию по ряду громких коррупционных дел в стране и пригрозил чиновникам самыми строгими мерами в случае коррупции. Среди прочего он сказал: «Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что они у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковые перед законом. И евреи, и беларусы, и украинцы, русские и поляки».