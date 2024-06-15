В Кремле дали «совет» Зеленскому

Каждый раз, когда президент России Владимир Путин озвучивает «мирные инициативы», условия на земле для Украины «ухудшаются», сейчас Киеву стоит об этом подумать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его заявление цитируют российские СМИ.

«В свое время Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерения установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло. Он всегда говорил, что он готов на все ради своей родины. Вот посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию», — сказал Песков.

Песков утверждает, что «нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует», что она «будет только ухудшаться» для Украины. «Но, наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», — отметил он.

Пресс-секретарь президента России повторил, что нынешние условия Путина — «не ультиматум», а «мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле».