Десятки тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве по случаю праздника Ид аль-Адха - Курбан байрам.

Израильские СМИ передают, что в связи с массовыми празднованиями в Иерусалиме усилены меры безопасности.

В Газе в день праздника некоторые жители дошли до частично сохранившихся мечетей, другие молились, не покидая относительно безопасную территорию.