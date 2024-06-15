Десятки тысяч мусульман пришли к Аль-Аксе фото
Десятки тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве по случаю праздника Ид аль-Адха - Курбан байрам.
Израильские СМИ передают, что в связи с массовыми празднованиями в Иерусалиме усилены меры безопасности.
В Газе в день праздника некоторые жители дошли до частично сохранившихся мечетей, другие молились, не покидая относительно безопасную территорию.
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