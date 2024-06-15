Граждан Израиля ограничили в правах на Кипре

Однако за последний год продажа тысяч земельных участков и домов гражданам таких стран, как Израиль, Россия, Украина, Иран, вызвала различные обсуждения. В ответ на это правительство ТРСК изменило правила продажи недвижимости иностранцам.

Журнал Forbes пишет, что ТРСК становится выгодным пространством для инвестиций в жилье, которое привлекает внимание местных и зарубежных покупателей доходами от аренды и сроком окупаемости инвестиций в недвижимость менее 10 лет.

За последние годы Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), вновь оказавшаяся в центре внимания благодаря геополитическим процессам и региональной динамике, привлекает инвесторов в недвижимость своими природными ресурсами и развивающейся инфраструктурой.

Согласно новому закону, который вступил в силу, введены ограничения и условия для продажи недвижимости иностранцам. Отныне иностранные граждане могут приобрести в ТРСК только одну квартиру или дом. Кроме того, введены ограничения на площадь земли для покупки индивидуальных жилых домов. С другой стороны, минимальная сумма для покупки земли в инвестиционных целях для иностранцев увеличена до 20 миллионов евро. Ранее эта сумма составляла 3 миллиона евро.

По новым правилам, сделки будут заключаться не в юридических конторах, а в ведомствах земельного реестра. Также предусмотрены исключения для граждан Турции, которые могут покупать жилье на обычных условиях. Ожидается, что благодаря этим изменениям цены в ТРСК снизятся, и местные жители смогут снова приобретать жилье.

Политические обозреватели утверждают, что за последние годы граждане Израиля приобрели большое количество земельных участков в ТРСК, и именно по этой причине был принят данный закон.