Если уж Ростов под угрозой главная тема
Все захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидированы, сообщает ФСИН РФ. Сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали, говорится в заявлении.
А за несколько минут до этого появилось следующее сообщение: «Штурм СИЗО в Ростове-на-Дону, где террористы взяли в заложники сотрудников изолятора, завершен. По предварительной информации, заложники не пострадали. Двое террористов ликвидированы, оставшиеся ранены».
Теперь выясняется, что ликвидировали всех. Так что будем считать, что заложникам - совсем молодому младшему инспектору дежурной смены Виктору Кончакову и начальнику оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александру Богме, кстати, отвечающему за оперативную разработку контингента СИЗО и непонятно что делавшему в СИЗО в воскресный день - еще крупно повезло. Могли бы и их под горячую руку того, «успешно ликвидировать».
Все-таки свидетели весьма неприятного события: в центре Ростова-на-Дону - города, где располагается штаб военной спецоперации, куда систематически прилетают Путин, Шойгу, Герасимов, в ростовском СИЗО, которое имеет особый статус, располагается в прифронтовой зоне и находится на особом режиме, действовала ячейка террористической организации ИГИЛ.
Причем у ее членов нашлось холодное оружие, знамя ИГИЛ, да еще и оказались они в одной камере, что категорически запрещено всеми инструкциями и наставлениями ФСИН.
Пока еще неясно, сколько из них было ликвидировано, а сколько самоликвидировалось, не желая живыми попасть в руки «шайтанов», что та же смерть, но более мучительная, с отрезанием ушей и выбиванием каблуками и кулаками глаз. Но не сочтите эти слова за сочувствие террористам, они сами выбрали свою судьбу. Вполне способные убивать, но зачастую не понимающие, что готовность убивать других людей превращает их самих в мишень.
К тому же в таких случаях огонь на поражение «гасим их всех» носит и профилактический характер - чтобы в будущем следующие, кто попытается брать заложников, получили представление о своей судьбе. Что, кстати, достаточно оправданно, уж простите за цинизм, продиктованный определенным личным жизненным опытом в этой сфере.
Но в любом случае случай в Ростове-на-Дону является для российских силовиков почти таким же плевком в лицо, как «Крокус-Сити», а то и хуже. Там-то хоть речь шла о ситуации на сугубо гражданском объекте, слабо защищенном, а тут на объекте суперрежимном.
И акция террористов носила откровенно демонстрационный характер. Вряд ли террористы рассчитывали получить освобождение. Их основной целью была демонстрация возможностей свободы действий ИГИЛ на особой территории. Мы, дескать, и на 100%-м по режиму безопасности объекте дыру найдем и используем.
То, что в российских СИЗО и местах отбывания наказания возникают целые джамааты исламских экстремистов – для силовиков «секрет» Полишинеля. Все всё прекрасно знают, как и то, что они вербуют в свои ряды новых членов, отбывающих срок. Существуют даже инструкции на этот счет: «обеспечить агентурное сопровождение», «вести разъяснительную работу» и вот это все. На практике результатов практически нет, разве что документооборот возрастает за счет указаний сверху и формальных отписок снизу.
Любой опер ФСИН или ФСБ скажет вам, что сейчас в российских тюрьмах огромный исламский контингент, на обслуживание которого хронически не хватает людей. Но суть не в том, что кадровых сотрудников не хватает – суть в том, что они этим заниматься не хотят. Поскольку работа с этим контингентом требует совершенно иных компетенций. Это не за «лайки» в соцсетях преследовать, не осужденных «иноагентов» прессовать и разрабатывать, не малолеткам за субкультуру АУЕ сроки накручивать, не безответных зеков шваброй насиловать - тупые провокации здесь не проходят.
А пока - незадолго до инцидента с захватом заложников управление ФСИН по Ростовской области опубликовало материал, в котором рассказывалось, что служба охраны в СИЗО «на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов» региона. И это исчерпывающий комментарий к произошедшему. Лучшие. Создавшие большую дыру для ИГИЛ на режимном объекте в особом городе.