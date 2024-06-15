Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 15:25

Все захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидированы, сообщает ФСИН РФ. Сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали, говорится в заявлении. А за несколько минут до этого появилось следующее сообщение: «Штурм СИЗО в Ростове-на-Дону, где террористы взяли в заложники сотрудников изолятора, завершен. По предварительной информации, заложники не пострадали. Двое террористов ликвидированы, оставшиеся ранены». Теперь выясняется, что ликвидировали всех. Так что будем считать, что заложникам - совсем молодому младшему инспектору дежурной смены Виктору Кончакову и начальнику оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александру Богме, кстати, отвечающему за оперативную разработку контингента СИЗО и непонятно что делавшему в СИЗО в воскресный день - еще крупно повезло. Могли бы и их под горячую руку того, «успешно ликвидировать».

Все-таки свидетели весьма неприятного события: в центре Ростова-на-Дону - города, где располагается штаб военной спецоперации, куда систематически прилетают Путин, Шойгу, Герасимов, в ростовском СИЗО, которое имеет особый статус, располагается в прифронтовой зоне и находится на особом режиме, действовала ячейка террористической организации ИГИЛ. Причем у ее членов нашлось холодное оружие, знамя ИГИЛ, да еще и оказались они в одной камере, что категорически запрещено всеми инструкциями и наставлениями ФСИН. Пока еще неясно, сколько из них было ликвидировано, а сколько самоликвидировалось, не желая живыми попасть в руки «шайтанов», что та же смерть, но более мучительная, с отрезанием ушей и выбиванием каблуками и кулаками глаз. Но не сочтите эти слова за сочувствие террористам, они сами выбрали свою судьбу. Вполне способные убивать, но зачастую не понимающие, что готовность убивать других людей превращает их самих в мишень. К тому же в таких случаях огонь на поражение «гасим их всех» носит и профилактический характер - чтобы в будущем следующие, кто попытается брать заложников, получили представление о своей судьбе. Что, кстати, достаточно оправданно, уж простите за цинизм, продиктованный определенным личным жизненным опытом в этой сфере.