На фоне «мирных инициатив» Путина Соловьев предложил взорвать киевскую дамбу

«Извините, я реально не понимаю, почему киевская дамба до сих пор стоит. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам «утюжат» Белгород, а мы пытаемся «сохранить» Киев», - заявил Соловьев.

Один из приглашенных на передачу «экспертов» попытался возразить. Но пропагандиста это не остановило, и он продолжал утверждать о «благородстве» россиян. В качестве причины для взрыва дамбы он указал предостережение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины МО Кирилла Буданова о судьбе Крымского моста.

«А если снести на хрен плотину, то надо будет ему рассуждать, что будет с Киевом», — заявил Соловьев.

14 июня, выступая в российском МИД, Путин выдвинул ряд условий для прекращения огня и начала переговоров: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, фиксация в международных договорах этих четырех регионов, а также Крыма и Севастополя как территорий России, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее «демилитаризация» и «денацификация» и отмена западных санкций. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что нынешние условия Путина не ультиматум, а «мирная инициатива, [сделанная] с учетом реалий на земле». Он также назвал Зеленского «не тем человеком, с которым можно письменно зафиксировать договоренности».