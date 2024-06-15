Эрдоган о празднике сквозь слезы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом по случаю праздника Курбан.

Согласно сообщению Администрации президента Турции, в ходе беседы Эрдоган заявил, что исламский мир отмечает печальный праздник Курбан из-за происходящих в настоящее время боевых действий в секторе Газа.

Турецкий лидер также поздравил Шарифа и пакистанский народ с праздником жертвоприношения.