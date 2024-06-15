Россию «заставят сдаться»: резкое заявление премьера Италии

Россию «заставят сдаться», если Кремль не согласится с условиями мира. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, выступая на пленарном заседании Саммита мира по Украине.

«Защищать Украину означает объединить все усилия международного сообщества по защите Украины. Если Россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться. Нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии», - цитирует РБК-Украина премьера Италии.

Мелони подчеркнула, что «мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает президент Путин. Это не будет так. Ставить такие условия очень неправильно. Надо развеять нарративы путинской пропаганды. Сейчас идет дискуссия по трем важным вопросам - продовольственная, радиационная, гуманитарная безопасность. И мы должны посмотреть, что мы можем построить на базе сегодняшней дискуссии. Италия и дальше хотела бы участвовать в этом и помочь Украине смотреть в будущее».