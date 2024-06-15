Блогеру-азербайджанцу заблокировали счета в России
Налоговая инспекция Москвы подала иск к блогеру Гусейну Гасанову. Соответствующее дело появилось на сайте московского арбитража, иск принят к рассмотрению 13 июня.
На сайте суда подробностей дела нет.
Telegram-каналы сообщают, что с 13 июня налоговая инспекция заблокировала счета Гасанова в четырех банках. Причиной заморозки, по данным каналов, стал долг блогера перед ФНС, который составляет 144,8 млн рублей.
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