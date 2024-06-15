Мероприятия по случаю праздника Курбан в воинских частях Министерства обороны Азербайджана проводятся в закрытых условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Согласно информации, такое решение принято в целях обеспечения безопасности личного состава и предотвращения заражения военнослужащих инфекционными заболеваниями.

«В целях защиты здоровья личного состава участие родителей, представителей общественности и СМИ в праздничных мероприятиях ограничено, встречи с родителями запрещены. Учитывая вышеизложенное, призываем граждан с пониманием отнестись к данному решению и не приходить в воинские части», - указали в Минобороны.