По данным издания, Узбекистан согласен проводить депортацию через территорию своей страны, но выдвинул условия — соглашение с Германией о трудовой миграции граждан Узбекистана в Германию.

Правительство Германии ведет тайные переговоры с руководством Узбекистана о депортации афганцев из Германии без прямых соглашений с руководством «Талибана», пишет Der Spiegel.

Der Spiegel пишет, что для проведения переговоров по этому вопросу с визитом в Узбекистан направилась министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. В Ташкенте чиновники провели переговоры, результаты которых оказались в распоряжении издания.

Соглашение, которое предлагает Германия, предполагает, что немецкая сторона перевезет депортируемых афганцев в Ташкент с помощью чартерного рейса частной авиакомпании KamAir, после чего беженцы отправятся в Кабул. Это позволит правительству Германии не заключать прямых документов с текущим руководством Афганистана. В материале Der Spiegel отмечается, что компания KamAir уже участвовала в подобных соглашениях — в последний годы компания помогала Швеции в миссиях по репатриации. Кроме того, компания, как пишет издание, «имеет надежные контакты» с властями Афганистана.

Условие Узбекистана в этой сделке — миграционное соглашение с Германией, которое позволит направлять в страну узбекских трудовых мигрантов. Текст соглашения с этим условием уже подготовлен. По данным Der Spiegel, спецпредставитель Германии по миграционной политике Иоахим Стэмп отправится в Узбекистан, чтобы обсудить документ.