Григорян и Салливан обсудили «безопасность Армении»

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках рабочего визита в Швейцарию 16 июня встретился с советником по национальной безопасности Белого дома Джейком Салливаном. Об этом сообщили в офисе секретаря СБ Армении.

Согласно сообщению, стороны обсудили армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности, коснулись поддержки США в вопросах повышения обороноспособности и безопасности Армении, а также ее устойчивости.