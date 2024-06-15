Кремль продолжит наступление на Харьковскую область

Россия продолжит наступление в Харьковской области Украины с целью создать там «буферную зону», которая предотвратит обстрелы российских городов, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, почему российский президент Владимир Путин ничего не сказал о Харьковской области и Одессе, когда выдвигал свои условия прекращения войны.

«По Харьковской области идет работа по созданию буферной санитарной зоны. Эта работа продолжается, и, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, эта работа не прекратится», — ответил Песков.

В мае российские войска начали наступление на Харьковском направлении. Путин объяснил бои в Харьковской области созданием «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российской территории. Планы по взятию Харькова он отверг.