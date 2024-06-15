Зеленский не стал прогнозировать ход боевых действий в 2025 году. По его словам, все будет зависеть от двух вещей - сил Украины на поле боя и результатов дипломатической работы.

«На Харьковщине, я считаю, ситуация сейчас лучше, она стабилизировалась. Благодаря нашим воинам. И в ближайшее время благодаря нашим партнерам будет усиление наших воинов, и будут ответы… уже на поле боя крепче», - заверил он.

Задача Украины на поле боя в этом году в том, чтобы не дать россиянам достичь успеха в их наступлении. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после Саммита мира в Швейцарии. Его заявления приводят украинские СМИ.

Президент Украины заявил, что Россия с ее руководством пока не готова к справедливому миру. Последняя «мирная инициатива» президента РФ «умножило на ноль» все его предыдущие заявления о желании закончить войну, считает Зеленский.

«Мир не нужен им (России) - факт, мир нужен всем нам – факт…». – заявил он.

По словам Зеленского, Путин своим «мирным предложением» подтвердил, что не собирается заканчивать войну: «И тут за кулисами… реально почти все говорили, что одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о желании закончить войну, было умножено на ноль».

Зеленский также заявил, что саммит мира говорит о том, что международная поддержка Украины не ослабевает. По его словам, она является сильной. Он также сказал, что Украине важно слово подавляющего числа стран мира, чтобы «давить на Россию». «Давить можно двумя путями. Первый - дипломатический, тем, чем мы можем. Саммит мира, потом встречи, совместный план. Что касается второго пути, то это крепкая оборона, крепкая армия, крепкий украинский солдат на поле боя, который защищает свою семью, страну и государственность», - добавил Зеленский.

Он напомнил об объявленных пакетах военной помощи от США и Великобритании. По его словам, вопрос лишь в том, когда Украина их сможет получить.

Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин «не дипломат», ведь сейчас невозможно завершить войну только с помощью дипломатии: «Пока дипломаты говорят, пушки молчат, значит Путин не дипломат. То есть надо искать другие инструменты, кроме дипломатии, надо сильная армия, надо быть сильными, эти люди понимают только силу. Я вижу именно только такие пути: усиление на поле боя и параллельно усиление международной политики».

Зеленский ответил на вопрос, достаточна ли сейчас военная помощь для Украины: «Помощь есть. Есть серьезные пакеты. Достаточно ли ее, чтобы победить? Нет. Задерживается ли она? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим. Работаем ежедневно».

Зеленский также ответил на вопрос, почему провалились переговоры с Россией в Стамбуле в 2022 году: «Никакие ультиматумы не являются переговорами. С этим ультиматумом Путин приехал на танке во время полномасштабного вторжения. Они окружили нашу столицу, много регионов нашей страны, оккупировали, и показали ультиматум. Кстати, почти ничем не отличается от последних предложений Путина два дня назад. У него никакие не предложения, у него просто ультиматум».

Владимир Зеленский также заявил на брифинге, что Украина готова будет услышать мнения Китая и Бразилии в отношении завершения войны: «Мы не начинали войну, мы ее не ведем на территории России. Война ведется на независимой территории государства Украина. Кстати, эту независимость, территориальную целостность и суверенитет – это я считаю одним из успехов этого саммита – признали абсолютно все участники саммита, большинство мира. Это дает мощную поддержку для Украины. Поэтому, как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые нас всех здесь, цивилизованные страны, объединили, мы будем рады слышать их мнения, иногда даже если они не совпадают с большинством мира. Это нормально – слышать, объединять усилия для окончания войны».

Президент Украины заявил, что Китай «мог бы помочь Украине», поскольку имеет политическое и экономическое влияние на Россию. «Мы уважаем Китай и всегда уважали территориальную целостность и суверенитет вашего государства. Все, что мы хотим, — это чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет. Мы уважаем ваш народ, ваши ценности и ваш выбор. И мне бы хотелось, чтобы Китай делал то же самое», — сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос китайского журналиста.

Присутствие представителей России на втором саммите мира будет свидетельствовать о том, что РФ готова к переговорам по окончании войны, также заявил президент Украины. По его словам, многие страны хотели привлечения представителей РФ на первом саммите мира. Он напомнил, что Россия блокировала какие-либо инициативы еще перед полномасштабным вторжением: «Было почти 200 минских встреч, где не было решено ни одного вопроса. Россия все блокировала. Почему? Потому что не выгодно было завершать войну. Поэтому выбран правильный процесс - саммит мира, а затем разработка детального плана, а затем этот план будет передан России. И тогда увидим, готовы ли они к завершению войны».

«Что будет с Россией на втором саммите? Их присутствие там будет означать, что они решили прекратить войну», - сказал президент Украины.

Зеленский заметил, сейчас Украина хочет окончания этой войны: «Что касается переговоров. То Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего, если выйдут с наших территорий. Это уважение к уставу ООН».