Венгрия захотела стать посредником между Евросоюзом и Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции по Украине в Швейцарии предложил свои посреднические услуги для передачи «любого сообщения» России, отметив, что Венгрия осталась последней страной в Евросоюзе, которая не разорвала отношения с РФ.

«Возможно, мы единственные в Европе, кто сохранил каналы связи с Россией. Эти каналы открыты, и наша роль важна для спасения молодежи и предотвращения дальнейшего разделения семей. Мы готовы помочь и вести диалог, прошу не воспринимать это негативно», — заявил Сийярто на конференции.

Он также сказал, что на западе Украины проживает более 150 тысяч венгерских граждан, и Будапешт осведомлен о количестве мобилизованных и погибших среди них.