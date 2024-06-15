В России арестовали гражданина Казахстана: он кричал «Слава Украине»

Суд в Свердловской области арестовал на 13 суток гражданина Казахстана Андрея Хохлова за то, что он выкрикивал «Слава Украине» в отделе полиции. Об этом пишет «Радио Свобода».

Хохлова задержали 4 июня на улице из-за того, что он матерился. Его доставили в отдел полиции, где, как утверждается, он начал «размахивать руками» и кричать «Слава Украине».

За мат в общественном месте на него составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали на 500 рублей. По второму протоколу ему назначили арест на 13 суток. Суд посчитал фразу «Слава Украине» «атрибутикой приветствия экстремистских организаций «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» и «Правый сектор».

Гражданин Казахстана признал вину и раскаялся. По его словам, он был пьян, когда выкрикивал «Слава Украине» в отделе полиции.