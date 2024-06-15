Минфин США ответил на заявления Путина

«Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении (на международной площадке Euroclear в Бельгии). Они были заморожены. Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока. Таким образом, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», - заявила министр в эфире телекомпании ABC.

Йеллен попросили прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут «воровством и не останутся безнаказанными». У министра также поинтересовались, есть ли у вашингтонской администрации опасения по поводу возможных юридических проблем, связанных с решением о передаче Киеву доходов, или по поводу ответных действий России. «Здесь нет никаких юридических проблем, - считает глава американского Минфина. - И наши союзники, наши партнеры, «Группа семи» предоставят Украине кредит в размере $50 млрд, который со временем будет погашен за счет этих средств. И я бы сказала, что лидеры G7 уже дали понять, что они не разморозят эти активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине».

По мнению Йеллен, Запад сейчас «находится в состоянии битвы характеров с Путиным»: «Путин, я думаю, считает, что наша коалиция распадется в том смысле, что мы не будем продолжать предоставлять Украине ресурсы, необходимые для ведения войны и поддержания экономики. И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это».