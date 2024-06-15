Смертельный хадж

Иордания в воскресенье подтвердила гибель 14 своих подданных и пропажу без вести еще 17, отправившихся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, передает китайское агентство «Синьхуа».

Как сообщил официальный представитель МИД Иордании Суфьян Куда, иорданская сторона взаимодействует с ведомствами Саудовской Аравии для организации погребения или возвращения на родину тел погибших по просьбе их родственников.

По словам дипломата, власти Саудовской Аравии также продолжают поиски 17 пропавших паломников.

В заявлении официального представителя не раскрываются подробности и причины трагедии, однако днем ранее МИД Иордании сообщил, что во время совершения хаджа в результате теплового удара скончались шесть иорданцев.