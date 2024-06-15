В инвалидной коляске и арестантской робе наша корреспонденция
В США опубликованы условия проведения первых дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Их будет проводить CNN, и все пункты, обязательные для выполнения, на ее совести.
В зале Атланты не будет публики. Это произойдет впервые в истории американских публичных дебатов. Зрители действительно сильно мешали модераторам и самим участникам дебатов своими аплодисментами, свистом, криками одобрения или негодования. Ведущие, как могли, пытались это пресечь, но далеко не всегда успешно. Теперь этому положен конец.
Дебаты будут продолжаться 90 минут, и в это время предусмотрены две рекламные паузы. Однако участникам дебатов во время этих пауз запрещается общаться с советниками и помощниками - им нельзя будет получать никаких консультаций в отношении того, как лучше отвечать на вопросы и парировать критику оппонента.
Из предыдущих дебатов взят формат выступления кандидатов в президенты. Каждый будет иметь две минуты для ответа на вопрос ведущих и потом одну минуту на ответ оппоненту. Ведущие попытаются строго придерживаться этого правила, и в зале будет зажигаться красный свет, когда до конца ответа останется пять секунд.
Микрофоны участников дебатов будут отключены, за исключением того времени, когда каждому будет положено говорить. Это правило в основном будет использовано для того, чтобы не допустить характерные для Трампа агрессивные комментарии сразу после выступления оппонента.
Каждому из двух участников будет выдан карандаш, блокнот и бутылочка воды. Ничего из домашних заготовок, шпаргалок и любых записей приносить в зал не разрешено. Байден и Трамп согласились выступать за стандартными трибунами. Выбор самих трибун будет определяться подкидыванием монеты.
Дебаты всегда были исключительно важны для успеха или неудачи кандидатов в президенты во время предвыборной кампании. Но в этот год, когда кандидаты идут ноздря в ноздрю и ставки исключительно высоки, дебаты могут заранее определить сам итог выборов.
Какие же вопросы могут быть заданы состязающимся в знаниях и красноречии? Нас, конечно, прежде всего интересует внешняя политика. Washington Post предлагает несколько вопросов. Например, такой: «Мистер Трамп, вы однажды заявили, что сможете прекратить войну России против Украины в течение 24 часов. Каким образом вы собираетесь добиться этого?»
И вопрос Байдену: «Согласны ли вы с тем, что критерием победы Украины над Россией станет восстановление ее границ, существовавших до 24 февраля 2022 года?»
Вопрос к обоим: «Во время II Мировой войны США добивались безоговорочной капитуляции Германии и Японии и для этого использовали массированные бомбардировки городов. Считаете ли вы, что действия Израиля против ХАМАС более оправданы или они более диспропорциональны, чем меры, предпринятые США и их союзниками во время войны?»
Вопрос к Трампу: «Сейчас в США находится 10.5 миллионов нелегальных иммигрантов (в 2007 году их было 12 миллионов). По данным миграционной службы, 62 процента из них находятся в стране в течение 10 лет, 22 процента - в течение 20 лет, 28 процентов являются собственниками домов. Как вы намерены депортировать их всех? Вам не кажется, что это сильно ударит по рынку занятости и навредит Америке? Опишите, пожалуйста, как вы будете проводить эту депортацию такого числа людей, которое превышает население штата Мичиган?»
Конечно, эти вопросы к Трампу, известному своими безответственными популистскими высказываниями, представляют наибольший интерес.
Если бы у haqqin.az была бы возможность задать вопрос господину Трампу, то он был бы следующим: «Последний доклад Всемирного банка о состоянии американской экономики был впечатляющим. Инфляция за последний месяц в США была ниже ожидавшихся 3.3 процента. В течение последнего года рост минимальной оплаты труда значительно опережал темпы инфляции. В прошлом месяце в США добавились 272 тысячи новых рабочих мест. Рост экономики США, по данным ВБ, будет оказывать положительное влияние на все мировое хозяйство в течение, по крайней мере ближайших двух лет. Как все эти данные сочетается с вашими постоянными утверждениями, что «инфляция всех убивает», что «в Америке деградирующая нация», что «США failed state - несостоявшееся государство?».
В ходе дебатов будут заданы важные вопросы, требующие убедительные, грамотные ответы.
Однако иной взгляд на дебаты у американских карикатуристов. Почти все США обошел рисунок, который как нельзя лучше отражает скептицизм нации, ее недовольство и тем, и другим кандидатом. На сцене две трибуны. У одной в инвалидной коляске сидит Байден, а за ним медсестра с капельницей. За другой стоит Трамп в оранжевой арестантской робе, а за ним полицейский с наручниками. Надпись гласит: «Дебаты между теми, кто претендует на самую важную роль в мире».