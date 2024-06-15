Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 20:12

В США опубликованы условия проведения первых дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Их будет проводить CNN, и все пункты, обязательные для выполнения, на ее совести. В зале Атланты не будет публики. Это произойдет впервые в истории американских публичных дебатов. Зрители действительно сильно мешали модераторам и самим участникам дебатов своими аплодисментами, свистом, криками одобрения или негодования. Ведущие, как могли, пытались это пресечь, но далеко не всегда успешно. Теперь этому положен конец.

Дебаты будут продолжаться 90 минут, и в это время предусмотрены две рекламные паузы. Однако участникам дебатов во время этих пауз запрещается общаться с советниками и помощниками - им нельзя будет получать никаких консультаций в отношении того, как лучше отвечать на вопросы и парировать критику оппонента. Из предыдущих дебатов взят формат выступления кандидатов в президенты. Каждый будет иметь две минуты для ответа на вопрос ведущих и потом одну минуту на ответ оппоненту. Ведущие попытаются строго придерживаться этого правила, и в зале будет зажигаться красный свет, когда до конца ответа останется пять секунд. Микрофоны участников дебатов будут отключены, за исключением того времени, когда каждому будет положено говорить. Это правило в основном будет использовано для того, чтобы не допустить характерные для Трампа агрессивные комментарии сразу после выступления оппонента.

Каждому из двух участников будет выдан карандаш, блокнот и бутылочка воды. Ничего из домашних заготовок, шпаргалок и любых записей приносить в зал не разрешено. Байден и Трамп согласились выступать за стандартными трибунами. Выбор самих трибун будет определяться подкидыванием монеты. Дебаты всегда были исключительно важны для успеха или неудачи кандидатов в президенты во время предвыборной кампании. Но в этот год, когда кандидаты идут ноздря в ноздрю и ставки исключительно высоки, дебаты могут заранее определить сам итог выборов. Какие же вопросы могут быть заданы состязающимся в знаниях и красноречии? Нас, конечно, прежде всего интересует внешняя политика. Washington Post предлагает несколько вопросов. Например, такой: «Мистер Трамп, вы однажды заявили, что сможете прекратить войну России против Украины в течение 24 часов. Каким образом вы собираетесь добиться этого?»

И вопрос Байдену: «Согласны ли вы с тем, что критерием победы Украины над Россией станет восстановление ее границ, существовавших до 24 февраля 2022 года?» Вопрос к обоим: «Во время II Мировой войны США добивались безоговорочной капитуляции Германии и Японии и для этого использовали массированные бомбардировки городов. Считаете ли вы, что действия Израиля против ХАМАС более оправданы или они более диспропорциональны, чем меры, предпринятые США и их союзниками во время войны?» Вопрос к Трампу: «Сейчас в США находится 10.5 миллионов нелегальных иммигрантов (в 2007 году их было 12 миллионов). По данным миграционной службы, 62 процента из них находятся в стране в течение 10 лет, 22 процента - в течение 20 лет, 28 процентов являются собственниками домов. Как вы намерены депортировать их всех? Вам не кажется, что это сильно ударит по рынку занятости и навредит Америке? Опишите, пожалуйста, как вы будете проводить эту депортацию такого числа людей, которое превышает население штата Мичиган?» Конечно, эти вопросы к Трампу, известному своими безответственными популистскими высказываниями, представляют наибольший интерес.