В инвалидной коляске и арестантской робе наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон

В США опубликованы условия проведения первых дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Их будет проводить CNN, и все пункты, обязательные для выполнения, на ее совести.

В зале Атланты не будет публики. Это произойдет впервые в истории американских публичных дебатов. Зрители действительно сильно мешали модераторам и самим участникам дебатов своими аплодисментами, свистом, криками одобрения или негодования. Ведущие, как могли, пытались это пресечь, но далеко не всегда успешно. Теперь этому положен конец.

Байден и Трамп готовятся к первым дебатам

Дебаты будут продолжаться 90 минут, и в это время предусмотрены две рекламные паузы. Однако участникам дебатов во время этих пауз запрещается общаться с советниками и помощниками - им нельзя будет получать никаких консультаций в отношении того, как лучше отвечать на вопросы и парировать критику оппонента.

Из предыдущих дебатов взят формат выступления кандидатов в президенты. Каждый будет иметь две минуты для ответа на вопрос ведущих и потом одну минуту на ответ оппоненту. Ведущие попытаются строго придерживаться этого правила, и в зале будет зажигаться красный свет, когда до конца ответа останется пять секунд.

Микрофоны участников дебатов будут отключены, за исключением того времени, когда каждому будет положено говорить. Это правило в основном будет использовано для того, чтобы не допустить характерные для Трампа агрессивные комментарии сразу после выступления оппонента.

Организаторы стараются не допустить характерные для Трампа агрессивные комментарии сразу после выступления оппонента

Каждому из двух участников будет выдан карандаш, блокнот и бутылочка воды. Ничего из домашних заготовок, шпаргалок и любых записей приносить в зал не разрешено. Байден и Трамп согласились выступать за стандартными трибунами. Выбор самих трибун будет определяться подкидыванием монеты.

Дебаты всегда были исключительно важны для успеха или неудачи кандидатов в президенты во время предвыборной кампании. Но в этот год, когда кандидаты идут ноздря в ноздрю и ставки исключительно высоки, дебаты могут заранее определить сам итог выборов.

Какие же вопросы могут быть заданы состязающимся в знаниях и красноречии? Нас, конечно, прежде всего интересует внешняя политика. Washington Post предлагает несколько вопросов. Например, такой: «Мистер Трамп, вы однажды заявили, что сможете прекратить войну России против Украины в течение 24 часов. Каким образом вы собираетесь добиться этого?»

Байдену придется непросто

И вопрос Байдену: «Согласны ли вы с тем, что критерием победы Украины над Россией станет восстановление ее границ, существовавших до 24 февраля 2022 года?»

Вопрос к обоим: «Во время II Мировой войны США добивались безоговорочной капитуляции Германии и Японии и для этого использовали массированные бомбардировки городов. Считаете ли вы, что действия Израиля против ХАМАС более оправданы или они более диспропорциональны, чем меры, предпринятые США и их союзниками во время войны?»

Вопрос к Трампу: «Сейчас в США находится 10.5 миллионов нелегальных иммигрантов (в 2007 году их было 12 миллионов). По данным миграционной службы, 62 процента из них находятся в стране в течение 10 лет, 22 процента - в течение 20 лет, 28 процентов являются собственниками домов. Как вы намерены депортировать их всех? Вам не кажется, что это сильно ударит по рынку занятости и навредит Америке? Опишите, пожалуйста, как вы будете проводить эту депортацию такого числа людей, которое превышает население штата Мичиган?»

Конечно, эти вопросы к Трампу, известному своими безответственными популистскими высказываниями, представляют наибольший интерес.

Дебаты могут заранее определить сам итог выборов

Если бы у haqqin.az была бы возможность задать вопрос господину Трампу, то он был бы следующим: «Последний доклад Всемирного банка о состоянии американской экономики был впечатляющим. Инфляция за последний месяц в США была ниже ожидавшихся 3.3 процента. В течение последнего года рост минимальной оплаты труда значительно опережал темпы инфляции. В прошлом месяце в США добавились 272 тысячи новых рабочих мест. Рост экономики США, по данным ВБ, будет оказывать положительное влияние на все мировое хозяйство в течение, по крайней мере ближайших двух лет. Как все эти данные сочетается с вашими постоянными утверждениями, что «инфляция всех убивает», что «в Америке деградирующая нация», что «США failed state - несостоявшееся государство?».

В ходе дебатов будут заданы важные вопросы, требующие убедительные, грамотные ответы.

Однако иной взгляд на дебаты у американских карикатуристов. Почти все США обошел рисунок, который как нельзя лучше отражает скептицизм нации, ее недовольство и тем, и другим кандидатом. На сцене две трибуны. У одной в инвалидной коляске сидит Байден, а за ним медсестра с капельницей. За другой стоит Трамп в оранжевой арестантской робе, а за ним полицейский с наручниками. Надпись гласит: «Дебаты между теми, кто претендует на самую важную роль в мире».