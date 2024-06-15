Следующий саммит по Украине может пройти до выборов в США

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что второй саммит для того, чтобы проложить путь к миру в Украине, может состояться еще до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что этот саммит — лишь начало мирного процесса. «Мы все знаем, что мы только в начале, в начале пути к миру», — заявил он в Швейцарии.

При этом где и когда может пройти следующая встреча, пока не ясно.

Многие участники нынешнего саммита подчеркивали в своих выступлениях, что Россия также должна быть его участницей.

Владимир Зеленский заявил, что присутствие России на следующем Саммите мира будет означать, что Москва готова закончить войну.