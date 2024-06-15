Грузию трясет

Эпицентр землетрясения, которое произошло 17:16 по тбилисскому времени, находился на глубине семи километров.

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Грузии, эпицентр находился у села Ири (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Спустя некоторое время произошли еще два землетрясения, эпицентр которых также находился в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети на западе Грузии.

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,4, которое произошло 19:42 по тбилисскому времени, находился на глубине 5 километров.

Эпицентр землетрясения магнитудой 4, которое произошло 19:49, находился на глубине 5 километров.