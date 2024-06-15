Патриарх Кирилл не смог прочитать проповедь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя из-за «немощи», передают российские СМИ.

Он поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского собора, после чего объяснил, что «Господь ограничил голос». В связи с этим он попросил прихожан помолиться за него.

«Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», — отметил патриарх.

Патриарху Кириллу 77 лет. Он родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Патриархом стал в феврале 2009 года. Ранее был председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, а до этого — митрополитом Смоленским и Калининградским.