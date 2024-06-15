В Грузии надеются на «перезагрузку» отношений с США

Каладзе также коснулся европейского будущего страны, отметив, что в годы правления «Грузинской мечты» республика добилась больших успехов на пути сближения с ЕС. «Хочу подчеркнуть, что наш путь - это Европа, европейское будущее, евроинтеграция, и на этом пути «Грузинская мечта» достигла большой победы вместе с населением нашей страны. Какими бы ни были давление и попытки создания проблем, мы продолжим этот путь, будем идти с честью и станем членами той семьи, которая называется Европа и Евросоюз», - уверен грузинский политик.

Отношения Грузии с США, а также ЕС разладились на фоне принятия грузинским парламентом закона об «иноагентах». Госдеп ранее заявил, что вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей в связи с принятым законом. Действие закона будет распространяться на неправительственные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Они будут обязаны в январе каждого года предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (более $8,7 тыс.). Если декларация не будет предоставлена после штрафа, за каждый месяц просрочки будет взиматься по 20 тыс. лари (около $7 тыс.).