Российских срочников и воевавших в Украине контрактников вывезли на базу в Гюмри

Из Владикавказа в Армению вывезли как минимум четверых солдат срочной службы, на базе российской армии в Гюмри их заставили подписать контракты с Минобороны РФ. Об этом сообщило издание «Важные истории».

По словам одного из солдат, ему и его сослуживцам заявили, что последние четыре месяца службы они будут проходить в другой части Южного военного округа. Срочников посадили в самолет, не сказав, куда их отправляют. Только по прибытии они поняли, что находятся в Армении.

На базе в Гюмри солдаты прошли медкомиссию, после чего им предложили подписать пустой лист, сказав, что «это рапорт на продолжение службы на этой базе [в Армении] и договор с Минобороны».

Сколько всего срочников таким образом вывезли в Гюмри — неизвестно. Зачем это было сделано, правозащитники объяснить не могут, отмечают «Важные истории».

По данным издания, со слов тех же срочников известно, что сейчас к ним переводят контрактников, воевавших в Украине.