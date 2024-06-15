Во Франции напали на праздновавших Курбан байрам: двое ранены

Вооруженный мужчина (2000 г. р.) ворвался в гимназию Коттона в Боней-сюр-Марн в пригороде Парижа, где отмечали Курбан байрам, и ранил двух человек, сообщает BFMTV.

Перед этим он напал на пожилого человека и пытался отобрать у него покупки. Однако жена жертвы вмешалась, и тот скрылся, после ворвался в гимназию, где на праздничную молитву собрались 200 человек, рассказал телеканалу источник в полиции.

Присутствовавшие на празднике схватили нападавшего и обезвредили, после чего его задержала полиция. Легкие ранения получили два человека, в том числе сотрудник мэрии. До этого задержанный подозревался в вымогательстве и нападении.