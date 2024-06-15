В ростовское СИЗО, где захватили заложников, пришли с обысками

Утром 16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного управления ФСИН Александра Богму. На кадрах, опубликованных российскими телеграм-каналами, один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» захватили ростовский централ, где сажают наших братьев».

Спустя несколько часов Росгвардия провела операцию, после которой все заложники были освобождены, а захватчики убиты. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева в эфире телеканала РБК после инцидента рассказала о «немыслимых» нарушениях в ростовском СИЗО. По ее словам, в этом изоляторе находились сотни обвиняемых или осужденных по таким статьям, из-за чего он был переполнен. Также, как указала член СПЧ, в СИЗО-1 существовала нехватка сотрудников. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что за этот инцидент «многим придется ответить погонами».

«Медуза» пишет, что 10 июня региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опубликовало репортаж из изолятора, в котором хвалило охрану СИЗО в Ростове-на-Дону. В статье среди прочего говорилось, что сотрудники изолятора «не позволяют заключенным сбежать и никому извне не дают помочь им в этом», а само СИЗО находится под круглосуточным наблюдением. В публикации также сообщалось, что служба охраны СИЗО вооружена и «вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области».