У Москвы и Тегерана общая позиция по Южному Кавказу

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и спецпредставитель главы МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев обсудили в Тегеране ситуацию на Южном Кавказе, выступив против вмешательства внешних «игроков» в дела региона. Об этом сообщило дипведомство Исламской Республики.

«На встрече со специальным представителем министра иностранных дел России Игорем Ховаевым я разъяснил позицию Ирана в отношении проблем региона, отметив дестабилизирующие последствия присутствия некоторых внерегиональных игроков на Кавказе, - написал глава иранского МИД в X. - Для поддержания мира и стабильности на Кавказе необходимы более тесные координация и взаимодействие между Ираном, Россией и другими региональными правительствами».

Багери Кани заявил, что «усиление иностранного вмешательства в дела Кавказского региона требует стратегической координации и постоянных консультаций между официальными лицами Ирана и России». В связи с этим, по его словам, «важно максимально использовать потенциал региональных механизмов, таких как платформа «три плюс три» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция), для ответа на вызовы, стоящие перед регионом».

Ховаев подчеркнул схожесть взглядов Москвы и Тегерана на проблемы Южного Кавказа и «в связи с этим отметил необходимость тесного и постоянного взаимодействия и координации между властями двух стран для борьбы с вмешательством внерегиональных игроков» в дела Южного Кавказа говорится в заявлении иранского МИД.