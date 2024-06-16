Швеция освободила иранца: он был осужден за массовые казни

Иранские власти согласились освободить Йохана Флодеруса, шведа, работающего в учреждениях Евросоюза, и Саида Азизи, имеющего гражданство обеих стран и осужденного за «сговор против национальной безопасности».

Гражданин Ирана Хамид Нури, приговоренный в Швеции к пожизненному заключению за преступления против человечности, получил свободу в обмен на двух шведских граждан, арестованных в Иране. Об этом информирует BBC.

Флодерус был арестован в Иране во время частной поездки и провел в иранской тюрьме два года по обвинению в шпионаже, по которому ему могла грозить смертная казнь. Азизи провел в заключении меньше года: свой пятилетний срок он получил в ноябре.

Вечером в субботу оба вернулись в Швецию, сообщили в канцелярии премьера страны.

Объявляя о предстоящем обмене, премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Флодерус и Азизи «стали пешками в циничной игре Тегерана с целью добиться освобождения из шведской тюрьмы Хамида Нури».

Нури был арестован в шведском аэропорту в 2019 году, где оказался транзитом, и вскоре признан соучастником массовых казней политических заключенных в Иране, совершенных в конце 1980-х гг. Шведский суд руководствовался принципом универсальной юрисдикции, позволяющим судить обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за пределами той страны, где они совершены. Вынесенный Нури приговор испортил отношения между двумя странами.