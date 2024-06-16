Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 16 июня 2024, 23:27

В разгар избирательной кампании по выборам президента Ирана продолжаются интенсивные российско-иранские контакты. 13 июня состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбаром, а 15 июня в Тегеран с визитом прибыла делегация под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина. Кремль не сообщил подробностей телефонного разговора Путина с Мохбаром, отметив лишь, что диалог состоялся по инициативе иранской стороны. Однако сутки спустя иранское информационное агентство Mehr опубликовало детали этого разговора. «В состоявшейся в четверг телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбар поздравил его с годовщиной независимости Российской Федерации, заявив, что отношения Тегерана и Москвы являются стратегическими и основаны на неизменных принципах, - говорится в заявление иранской стороны. - Исламская Республика Иран полна решимости в полной мере реализовать все достигнутые соглашения, в том числе в торговом, транзитном и энергетическом секторах, что составляет основную повестку дня двусторонних отношений».

Как отмечается в сообщении агентства, Мохбар «рассмотрел двустороннее и многостороннее сотрудничество между Ираном и Россией, особенно в международном транзитном коридоре (МТК) «Север - Юг», группе БРИКС и Евразийском экономическом союзе, подчеркнул важность укрепления правовых основ взаимного сотрудничества». Как пишет Mehr, президент Путин, в свою очередь, упомянул об утверждении и подписании закона о свободной торговле между Евразийским союзом и Исламской Республикой Иран и счел этот факт подходящей основой для развития, укрепления и усиления динамики коммерческих отношений между двумя странами. На следующий день, 14 июня, в Москву с деловым визитом прибыл министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Как передает ТАСС, на встрече с Оуджи заместитель премьер-министра и министр энергетики России Александр Новак вспомнил о роли президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в результате вертолетной катастрофы, в углублении отношений между двумя странами.

Как сообщается, стороны подчеркнули, что с начала 2024 года товарооборот между двумя странами увеличился почти на 50 процентов, а также обсудили широкий спектр тем сотрудничества, включая инвестиции России в разработку нефтяных месторождений в Иране. А 15 июня в Тегеране состоялись очередные переговоры делегаций Ирана и России по поводу строительства и эксплуатации железной дороги Решт - Астара. Иранское информационное агентство İRNA сообщает, что в них участвовали министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш, помощник президента России Игорь Левитин и председатель комитета Госдумы России по иностранным делам Леонид Слуцкий. Стороны обсудили реализацию проекта этой железной дороги, которая является ключевой частью МТК «Север - Юг» (INSTC), а также отметили в этой связи необходимость увеличения объема транзита через иранскую территорию.