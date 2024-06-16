Хуситы превратили Красное море в поле боя

Хуситы из проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам - Captain Paris и Happy Condor. Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

Он утверждает, что эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами также в Красном море, танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам беспилотников в Аравийском море.

Сариа заявил, что «все три операции успешно достигли своих целей».