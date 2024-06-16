Украинский генерал: американские снаряды сбили темп русских

Американские артиллерийские снаряды уже поступили в распоряжение передовых украинских частей и начали сбивать темп российских боевых действий. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Его комментарий приводит британская газета Telegraph.

Гаврилюк также отметил, что пополнение запаса боеприпасов имеет решающее значение, но что большая часть вооружений, обещанных США в апреле, все еще находится в пути. «Требуется время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику, — сказал он, — но мы уже видим результаты».

«Со временем, когда все наладим, мы добьемся преимущества», — пообещал Гаврилюк.