Баку, Москва и Тегеран создают рабочую группу

Представители Баку, Москвы и Тегерана договорились создать рабочую группу по грузовым перевозкам в рамках международного транспортного коридора «Север - Юг» и провели осмотр пограничных и таможенных терминалов на российско-азербайджанской и азербайджано-иранской границах. Об этом ТАСС сообщил представитель правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андрей Танаев, который в составе российской делегации принял участие во встрече экспертов, посвященной формированию рабочей группы.

«Мы провели в Дербенте трехстороннее заседание на экспертном уровне между российской, азербайджанской и иранской делегациями, провели осмотр таможенных и пограничных пунктов, которые включают в себя пункты «Астара Иранская», «Астара Азербайджанская», «Астара Азербайджанская Южная», «Тагиркент-Казмаляр», «Яраг-Казмаляр», - сказал Танаев.

Он уточнил, что с иранской стороной «договоренности о проведении этой встречи были достигнуты в феврале 2024 года во время проведения российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране» под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра нефти исламской республики Джавада Оуджи. «С азербайджанской стороной мы договорились в двустороннем порядке», - добавил Танаев, отметив, что «перед трехсторонней встречей мы организовали также переговоры между представителями РФ и Ирана, на них обсуждались вопросы общего характера».

Танаев подчеркнул, что заседание трехсторонней экспертной группы по решению вопросов грузоперевозок «прошло практически впервые за десять лет». По его словам, всего в заседании на уровне экспертов приняли участие 27 человек, по 9 с каждой из сторон.

Власти РФ рассчитывают, что коридор «Север - Юг» может стать альтернативой Суэцкому каналу. Важнейший сухопутный участок коридора проходит между РФ, Азербайджаном и Ираном. В настоящее время основная часть перевозок по нему осуществляется с помощью грузовых автомобилей.