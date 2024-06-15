В Киеве допустили прекращение войны в Украине

Следующий саммит по Украине должен привести к завершению войны, и туда будет приглашена Россия, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны, наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась на сильнейших позициях», – заявил украинский министр.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», – добавил дипломат.

Кулеба признал, что в отношении урегулирования вооруженного конфликта Киева и Москвы позиции Запада и Глобального Юга различаются: «Вчера раздались голоса с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти. Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров».

Между тем список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии уменьшился. Из него исчезли Ирак и Иордания. Это следует из редакции списка, которая опубликована на сайте швейцарского правительства. Таким образом, число подписантов уменьшилось с 80 до 78. А стран, которые не подписали - до 15. Почему Ирак с Иорданией отозвали подписи - не сообщается.