Тысячи жителей Турции получили травмы при жертвоприношении

Около 16 тыс. человек обратились за медицинской помощью в Турции в первый день праздника Курбан, нанеся себе порезы во время традиционного жертвоприношения животных. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

«В первый день праздника Курбан в медучреждения в масштабах страны в связи с травмами, полученными при забое жертвенных животных, обратились около 16 тыс. человек», - написал министр в X (ранее Twitter).

По его словам, больше телесные повреждения получили в Анкаре - 1 274 человека, 840 пострадали в Стамбуле и 416 - в Измире.

Согласно требованиям местных властей, забой жертвенных животных должен осуществляться в специально выделенных для этого местах с соблюдением санитарных норм. Но в Турции эти требования нередко нарушаются, и ежегодно в праздник Курбан тысячи местных жителей получают травмы.