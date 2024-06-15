Израиль предупреждает: регион на грани новой войны

«Террористическая организация «Хезболла» в Ливане активизирует атаки против Израиля. После решения присоединиться к войне, которую начал ХАМАС 7 октября, «Хезболла» выпустила более 5 тысяч ракет, противотанковых снарядов и беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой из Ливана по израильским семьям, домам и общинам. Возрастающая агрессия «Хезболлы» ставит нас на грань того, что может оказаться более широкой эскалацией, которая будет иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона», - заявил Хагари на брифинге.

По версии представителя израильской армии, действия «Хезболлы» «ставят под угрозу будущее Ливана» и играют на руку радикалам из ХАМАС. По словам Хагари, из-за того, что «Хезболла» не отводит свои вооруженные формирования севернее реки Литани, нарушая тем самым резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, и продолжает обстреливать территорию еврейского государства, «Израиль примет необходимые меры, чтобы защищать свое гражданское население до тех пор, пока безопасность на границе с Ливаном не будет восстановлена».

«Так или иначе, мы добьемся безопасного возвращения израильтян в свои дома на севере Израиля. Это не предмет для переговоров. Иранские террористические сателлиты продолжают втягивать регион в разрушение. Израиль продолжит сражаться против иранской оси зла на всех фронтах - в Газе, Ливане, так же, как мы работаем над созданием более безопасного будущего для Ближнего Востока. 7 октября не должно повториться на любой из израильских границ. Израиль обязан защитить израильский народ. Мы исполним этот долг любой ценой», - заявил Хагари.