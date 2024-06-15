МУС через 10 дней может выдать ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) через 10 дней может выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает 13-й канал.

20 мая стало известно, что прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

Среди военных преступлений, в которых подозревают Нетаньяху и Галанта, значится использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны.