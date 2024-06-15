Звезды Голливуда в поддержку Байдена: удалось собрать $30 млн

В Лос-Анджелесе в театре Peacock прошел благотворительный вечер для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании президента Джо Байдена, на который пригласили звезд Голливуда, сообщает Bloomberg.

Кроме того, на мероприятии был экс-президент США Барак Обама. Киммел был модератором дискуссии двух глав государств. Обама во время разговора, на фоне появления данных опросов о росте поддержки Трампа среди чернокожих американцев, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому темнокожему президенту».

Также на вечере выступала жена действующего президента Джилл Байден.

По данным сторонников Байдена, за вечер было собрано более $30 млн. Билеты стоили $250, за фото с президентами, доступ к VIP-входу и афтерпати нужно было заплатить $500 тыс.

The Washington Post указывает, что мероприятие стало крупнейшим по размеру собранных средств для Демократической партии.

Bloomberg пишет, что голливудская поддержка позволила Байдену получить преимущество в финансовом плане над Трампом. В частности, это произошло благодаря тому, что для поиска средств свои связи использует соучредитель DreamWorks Джеффри Катценберг, который также является сопредседателем штаба Байдена. Режиссер Стивен Спилберг помогает с рассылкой сообщений для Национального съезда Демократической партии в августе.