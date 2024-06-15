Турция и Сирия хотят договориться

Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике (САР), очередной раунд переговоров будет проходить в Багдаде, сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.

Источники, близкие к правительственным кругам Сирии, рассказали журналистам, что переговорный процесс между двумя странами некоторое время был заморожен, однако снова возобновился.

«В связи с этим на российской авиабазе «Хмеймим» к юго-востоку от Латакии 11 июня состоялась встреча военных чиновников из турецких вооруженных сил и сирийской армии. Как сообщается, на встрече обсуждались последние события в Идлибе и вокруг него», – говорится в публикации.

По словам собеседника издания, переговоры на авиабазе ВС РФ стали первой встречей по вопросам безопасности на сирийской территории и сирийско-турецкие отношения, по-видимому, становятся все ближе.

Издание указывает, что следующая встреча военных двух стран должна состояться в столице Ирака Багдаде.