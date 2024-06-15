Советник Байдена летит в Израиль

Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн отправится сегодня в Израиль для принятия мер по избежанию дальнейшей эскалации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Об этом сообщили в Белом доме, пишет The Times of Israel.

Отмечается, что Хохштейн проведет встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны страны Йоавом Галантом, а также с политическими лидерами Ливана с целью продвижения плана предотвращения войны на севере.