В Евросоюзе все решили

Лидеры стран ЕС на частном ужине в Брюсселе планируют утвердить кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок в качестве главы Европейской комиссии сегодня, 17 июня, вечером. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, главы стран-членов также обсудят другие ключевые посты в блоке.

«Никто не обсуждает какой-либо другой результат», — заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС, имея в виду выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

На частном ужине сегодня также будет обсуждаться, кого выбрать президентом Совета ЕС, а также высоким представителем — главным дипломатом блока. Официальные лица заявили, что бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта — явный фаворит на первое место, который может сменить Шарля Мишеля. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас — наиболее вероятный кандидат на второе место, она может сменить на этом посту Жозепа Борреля.

Однако источники издания предупредили, что накануне встречи ни один из вариантов не был столь однозначным, как выбор Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.