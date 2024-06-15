Папикян едет в Париж

Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, сегодня отбыла во Францию с рабочим визитом. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

О повестке визита и планируемых встречах не сообщается.

Предыдущий визит Папикяна во Францию был в феврале. В том же месяце министр обороны РА принял министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, прибывшего в Армению с официальным визитом.