В соответствии с Распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года ежегодно 17 июня отмечается в нашей стране как профессиональный праздник медицинских работников.

В связи с профессиональным праздником медицинских работников министр здравоохранения Теймур Мусаев, руководители Аппарата и подведомственных учреждений Минздрава посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.