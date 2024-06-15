Ядерная война на пороге?

НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны РФ и Китая. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph.

По его словам, между членами альянса проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведения их в боевую готовность. Он призвал использовать прозрачность как фактор сдерживания.

"Я не буду вдаваться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько – на хранении, но мы должны консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО указал, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить альянс, потому что "мир, в котором РФ, Китай и КНДР имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет, является более опасным".

Он предупредил, что Пекин, в частности, инвестирует значительные средства в современные вооружения, в том числе в свой ядерный арсенал, который, утверждает Столтенберг, возрастет до тысячи боеголовок уже к 2030 году.

"А это означает, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем альянс никогда раньше не имел дело, а именно с двумя ядерными потенциальными противниками – Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия", – сказал генсек.

Он отметил, что Соединенные Штаты и европейские союзники сейчас модернизируют ядерные силы сдерживания перед лицом растущей угрозы со стороны РФ.

"США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они имеют в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, которые будут предназначены для ядерной миссии НАТО", – пояснил Столтенберг.