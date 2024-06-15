Таиланд хочет в БРИКС

Таиланд готов в ближайшее время присоединиться к БРИКС и развивать отношения со странами-членами объединения. Об этом сообщила глава международного комитета партии «Пыа Тай» («Для тайцев») Налини Тависин, ее слова приводят российские СМИ.

«Мы готовы продолжать работать со странами БРИКС и вступать в партнерские отношения со всеми теми странами, которые поддерживают многосторонний подход и верят в неделимый мир и безопасность», — сказала Тависин.

Она напомнила, что «Пыа Тай» является лидирующей партией в Таиланде. Также политик подчеркнула, что они готовы «присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем».