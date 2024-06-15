Спикер ВСУ об уничтожении Крымского моста

Уничтожение Крымского моста сейчас уже не даст того эффекта, как могло бы быть раньше, поскольку его тактико-стратегическое значение в войне уменьшается. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью украинским СМИ.

"Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", - отметил он.

По его словам, сейчас частично обеспечение войск РФ на Юге идет из Ростова, но основным маршрутом была паромная переправа на Крым.

Он также прокомментировал строительство Россией новой железной дороги на юге.

"Это рокадная железная дорога, которую строят конкретно для обеспечения группировки на Юге. До конца этого года они будут пытаться закончить этот проект - из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее", - говорит Плетенчук.

В то же время он отметил, что эта железная дорога находится в зоне поражения украинских средств.

Он также отметил, что Украина может "ударить по местам запуска российских "шахедов" в оккупированном Крыму - по мысу Чауда". В то же время, отметил спикер ВМС, проблема в том, что есть пусковые мобильные, поэтому сложность заключается в своевременном выявлении таких целей.

"Если бы это был стационарный объект, откуда россияне вели бы запуски, то его бы уже, конечно, уничтожили", - подчеркнул он.