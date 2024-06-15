Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:29

На открытии проходящей в Швейцарии конференции по Украине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глобальное подорожание энергоносителей и продовольствия вызвано конфликтом в Украине. «Цены на энергоносители взлетели, - констатировала первое лицо Евросоюза. - Цены на продукты питания взлетели. Последствия конфликта в Украине коснулись каждого, и это поучительная история для всего мира».

В этой связи вспоминается оптимизм многих экспертов, указывавших в последнее время на преимущества, полученные Азербайджаном в связи с войной в Украине и многочисленными санкциями против России. Перечисляются и приток валюты, привезенный хлынувшими на юг россиянами, и рост грузоперевозок по Срединному коридору, и актуализация строительства МТК «Север-Юг»… Однако заявление Урсулы фон дер Ляйен напомнило нам, что столь масштабная, затянувшаяся на годы война наносит в конечном итоге куда больше вреда, чем пользы, о которой нам говорят. Возьмем, к примеру, сферу внешней торговли, играющую важную роль в азербайджанской экономике. За первые пять месяцев 2024 года Азербайджан провел с зарубежными партнерами торговые операции на сумму почти 18,440 миллиарда долларов. Это, как свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета, на 19,7 процента меньше аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан – активный участник международной торговли, который из года в год наращивает объемы экспорта и импорта. И вдруг резкий спад почти на 20 процентов. Спрашивается: как можно было всего за пять месяцев растерять пятую часть своих внешнеторговых операций? Что ж, достаточно поверхностного взгляда на структуру внешнеторгового оборота Азербайджана, чтобы заметить в ней растущий дисбаланс. Из всего объема внешнеторгового оборота на экспорт пришлось около 11 миллиардов 139 миллионов долларов, а на импорт - 7 миллиардов 301 миллион. Таким образом, за последний год экспорт нашей страны снизился на 30,9 процента, а импорт, наоборот, возрос на 6,75 процента. Да, даже в результате столь неблагоприятной ситуации внешнеторговое сальдо Азербайджана по-прежнему оставалось положительным - 3 миллиарда 838 миллионов долларов. Совсем неплохая цифра, не правда ли? Но если учесть, что в годовом сравнении она сократилась в 2,4 раза, то картина вырисовывается малоприятная. Похожая ситуация складывается и с государственным бюджетом Азербайджана. По данным Госкомстата, за пять месяцев 2024 года доходы страны составили 16,59 миллиарда манатов, а расходы – 13,473 миллиарда. Это соответственно на 14,6 и 20,9 процента больше, чем за тот же период прошлого года. В результате образовался в целом привычный для госбюджета Азербайджана профицит в размере 2 миллиардов 533 миллионов манатов. Но и это на 10,1 процента меньше, чем годом ранее.

Словом, как ни крути, а вывод один – мы стали больше расходовать, нежели зарабатывать. И потому баланс в государственном бюджете и во внешней торговле хотя и держится в положительной зоне, но имеет четкую тенденцию к сужению. Многие полагают, что виной тому все тот же нефтегазовый сектор. Да, за пять месяцев 2024 года экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана снизился на 16 процентов, составив 9 миллионов 869,6 тысячи тонн. Да, стоимость экспорта наших нефти и нефтепродуктов снизилась на 13,3 процента - до 6 миллиардов 258,6 миллиона долларов (за пять месяцев 2023 года было экспортировано 11 миллионов 752,5 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов стоимостью 7 миллиардов 220,2 миллиона долларов). Однако «потерянный» миллиард долларов нефтедоходов лишь частично объясняет многократно большие объемы средств, недополученных от экспорта. Следовательно, упущения надо искать и в других сферах. И такая же картина царит не только в азербайджанской экономике, что, собственно, и заявила Урсула фон дер Ляйен.