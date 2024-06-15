Война в Украине бьет и по карману Азербайджана горячая тема
На открытии проходящей в Швейцарии конференции по Украине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глобальное подорожание энергоносителей и продовольствия вызвано конфликтом в Украине.
«Цены на энергоносители взлетели, - констатировала первое лицо Евросоюза. - Цены на продукты питания взлетели. Последствия конфликта в Украине коснулись каждого, и это поучительная история для всего мира».
В этой связи вспоминается оптимизм многих экспертов, указывавших в последнее время на преимущества, полученные Азербайджаном в связи с войной в Украине и многочисленными санкциями против России. Перечисляются и приток валюты, привезенный хлынувшими на юг россиянами, и рост грузоперевозок по Срединному коридору, и актуализация строительства МТК «Север-Юг»…
Однако заявление Урсулы фон дер Ляйен напомнило нам, что столь масштабная, затянувшаяся на годы война наносит в конечном итоге куда больше вреда, чем пользы, о которой нам говорят.
Возьмем, к примеру, сферу внешней торговли, играющую важную роль в азербайджанской экономике. За первые пять месяцев 2024 года Азербайджан провел с зарубежными партнерами торговые операции на сумму почти 18,440 миллиарда долларов. Это, как свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета, на 19,7 процента меньше аналогичного периода прошлого года.
Азербайджан – активный участник международной торговли, который из года в год наращивает объемы экспорта и импорта. И вдруг резкий спад почти на 20 процентов. Спрашивается: как можно было всего за пять месяцев растерять пятую часть своих внешнеторговых операций?
Что ж, достаточно поверхностного взгляда на структуру внешнеторгового оборота Азербайджана, чтобы заметить в ней растущий дисбаланс. Из всего объема внешнеторгового оборота на экспорт пришлось около 11 миллиардов 139 миллионов долларов, а на импорт - 7 миллиардов 301 миллион. Таким образом, за последний год экспорт нашей страны снизился на 30,9 процента, а импорт, наоборот, возрос на 6,75 процента. Да, даже в результате столь неблагоприятной ситуации внешнеторговое сальдо Азербайджана по-прежнему оставалось положительным - 3 миллиарда 838 миллионов долларов. Совсем неплохая цифра, не правда ли? Но если учесть, что в годовом сравнении она сократилась в 2,4 раза, то картина вырисовывается малоприятная.
Похожая ситуация складывается и с государственным бюджетом Азербайджана. По данным Госкомстата, за пять месяцев 2024 года доходы страны составили 16,59 миллиарда манатов, а расходы – 13,473 миллиарда. Это соответственно на 14,6 и 20,9 процента больше, чем за тот же период прошлого года. В результате образовался в целом привычный для госбюджета Азербайджана профицит в размере 2 миллиардов 533 миллионов манатов. Но и это на 10,1 процента меньше, чем годом ранее.
Словом, как ни крути, а вывод один – мы стали больше расходовать, нежели зарабатывать. И потому баланс в государственном бюджете и во внешней торговле хотя и держится в положительной зоне, но имеет четкую тенденцию к сужению.
Многие полагают, что виной тому все тот же нефтегазовый сектор. Да, за пять месяцев 2024 года экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана снизился на 16 процентов, составив 9 миллионов 869,6 тысячи тонн. Да, стоимость экспорта наших нефти и нефтепродуктов снизилась на 13,3 процента - до 6 миллиардов 258,6 миллиона долларов (за пять месяцев 2023 года было экспортировано 11 миллионов 752,5 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов стоимостью 7 миллиардов 220,2 миллиона долларов).
Однако «потерянный» миллиард долларов нефтедоходов лишь частично объясняет многократно большие объемы средств, недополученных от экспорта. Следовательно, упущения надо искать и в других сферах. И такая же картина царит не только в азербайджанской экономике, что, собственно, и заявила Урсула фон дер Ляйен.
Спору нет, кто-то, возможно, и сумел приспособиться к ужасной войне в Украине и увеличивать за ее счет свои доходы. Но в целом мировой бизнес и особенно международные торговые отношения испытывают мощный дискомфорт, причем главным образом в силу непредсказуемости событий.
Представьте, что за пять месяцев текущего года номинальные доходы населения Азербайджана составили 31 миллиард 899,3 миллиона манатов. Это на 5,3 больше, чем за тот же период прошлого года. Мы купили за этот период продукты питания на 11 миллиардов 39 миллионов манатов - на два процента больше, чем в прошлом году. На первый взгляд, может показаться, что объем наших закупок одежды и обуви также увеличился на 5 процентов. Но это только по номинальной стоимости. А если принять во внимание рост цен на них, то становится ясно, почему этот рост практически не сказался на нашем внешнем виде.
Увы, ничто не поможет правительству Азербайджана, пока неподалеку от нас гибнут сотни тысяч людей, рвутся ракеты и снаряды, разрушаются города и села…
Да, и Украина, и Россия являются главными партнерами Азербайджана, причем не только экономическими. Но даже потеря одновременно двух мощных рынков - это тоже не все. Самое главное, что экономический дискомфорт, вызванный затянувшейся войной в Украине, носит уже глобальный характер. Как и осознание того, что с этой войной пора заканчивать, причем как можно скорее…